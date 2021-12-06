«Нужна другая организации работы»: глава Кемерова провел совещание по уборке дворов от снега

Фото: Instagram / Илья Середюк

Коммунальные службы и управляющие компании должны оперативно реагировать на обращения горожан по поводу уборки дворов от снега и по-другому организовывать работу. Об этом заявил глава Кемерова Илья Середюк.

По его словам, зима еще только началась, а от кемеровчан уже поступают регулярные сообщения на некачественную уборку снега во дворах. Чаще всего люди жалуются на одни и те же управляющие компании – это «Радуга», «Жилищник», «Южный», Жилищный трест Кировского района, сообщил Илья Середюк.

- Нужна другая организации работы. График, который совпадает с погодой за окном. Оперативная реакция на звонки кемеровчан и комментарии в соцсетях. Выполнение работы в обещанный срок, - написал мэр в Instagram по итогам совещания с представителями коммунальных служб и управляющих компаний.

Илья Середюк сообщил, что основная уборка дворов будет проводиться в будни, когда большинство людей на работе. В связи с этим глава города попросил горожан убирать припаркованные автомобили, чтобы они не мешали уборке снега, когда появится соответствующее объявление.

- Вопрос с уборкой снега постоянно держу на контроле. Есть проблемы - сообщайте, будем разбираться, - написал мэр.