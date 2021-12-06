В Кузбассе срочно ищут доноров для спасателя МЧС

Фото: Пожарная охрана Новокузнецка.

Сотрудник региональной службы спасения Черняускас Александр 1995 года рождения попал в серьезную аварию 3 декабря по дороге из Шерегеша. У парня редкая группа крови - вторая отрицательная.

- Друзья, срочно нужна кровь 2-ая отрицательная для Александра Черняускаса, - сообщает пожарная охрана Новокузнецка.

Стать донором можно в областном центре крови по адресу город Новокузнецк улица Кутузова, 19. Если вы готовы сдать кровь, позвоните по телефону: +7 (3843) 796-971 или +7 (3843) 796-848.