В Кузбассе 21-летняя девушка умерла от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кузбассе умерли пятеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У кемеровчанина 1949 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой, центральной нервной системы, хронической болезни почек, патологии желудочно-кишечного тракта. Также погибли мужчина из Кемерова 1970 года рождения и житель Белогорска 1956 года рождения.

У жительницы Новокузнецка 1965 года рождения болезнь проходила на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. У девушки из Новокузнецка 2000 года рождения болезнь протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта.

Напомним, что в Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 360 человек.