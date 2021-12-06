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Общество6 декабря 2021 6:09

Власти Кузбасса рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе заболеваемость коронавирусом снижается, однако количество обращений в поликлиники остается прежним. Об этом говорилось сегодня на совещании по COVID-19 с участием губернатора Сергея Цивилева.

- Количество подтвержденных случаев коронавируса снижается. При этом количество обращений в поликлиники остается прежним. Это связано с ростом заболеваемости другими вирусными инфекциями, - сказано в Instagram главы региона.

Отмечается, что в отдельные дни число вызовов на дом достигает 4,5 тысяч.

Количество умерших от коронавируса в Кузбассе остается стабильным и колеблется в районе 25-35 человек за неделю.