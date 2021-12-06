Власти потратят более 418 миллионов рублей на контроль за строительством обхода Кемерова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Кузбасса ищут подрядчика для контроля при строительстве автодороги в обход Кемерова. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

Согласно тендеру, начальная цена контракта составляет 418 645 637 рублей. Отмечено, что источником финансирования выступает областной бюджет.

Подрядчику предстоит, осуществлять контроль всех видов строительно-монтажных работ, дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 декабря. Работы будут вестись с момента заключения контракта до 30 ноября 2027 года.

Напомним, что обход Кемерова станет первой в России трассой под переходом для лосей. Такой элемент очень популярен в Европе.