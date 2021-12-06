В Кемерове из крупного гипермаркета эвакуировали людей. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 6 декабря эвакуировали людей из гипермаркета «Леруа Мерлен» на Ленинградском проспекте. Очевидцы опубликовали фото в соцсети.

На кадрах видно, что посетителей массово выводили из здания. Однако пожарных машин рядом не наблюдалось. В ГУ МЧС по Кемеровской области прояснили ситуацию.

Оказалось, что сотрудники гипермаркета проводили работы. Из-за чего сработала пожарная сигнализация. Отмечается, что помощь экстренных служб на объекте не потребовалась.