Жительница Кузбасса насмерть сбила двух пешеходов

В Кузбассе суд признал виновной 59-летнюю автомобилистку из Киселевска, которая насмерть сбила двух пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло на улице Белогорской. Женщина за рулем автомобиля «Лада Гранта» наехала на мужчину и женщину, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении. Пострадавшие от полученных травм скончались.

Выяснилось, что автомобилистка находилась под воздействием лекарства, в составе которого есть психотропное вещество.

- Несмотря на ощущения сонливости и головокружения, она села за руль и в пути отвлеклась на встречные автомобили, не заметив пешеходов и совершив наезд на них, - рассказали в полиции.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 5 годам колонии поселения. Кроме того, жительницу Киселевска на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.