В Кузбассе ожидается похолодание до -29 градусов

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибирские морозы пока обходили Кузбасс стороной, однако уже на этой неделе в регионе ожидается похолодание. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Начало декабря в Кузбассе отметилось не совсем стандартными для зимы плюсовыми температурами. Максимальная температура воздуха в этом месяце была зафиксирована 3 декабря в Тисуле - +8,2 ºС. В последний раз такая же теплая погода (7,3 ºС) наблюдалась в этом районе 38 лет назад – 3 декабря 1968 года.

Между тем, в ближайшие дни в Кузбассе ожидается похолодание. В среду, 8 декабря, дневные температуры могут понизиться до отметок -12,-17ºС, а в ночь на четверг до -19, -24ºС, местами до -29ºС.