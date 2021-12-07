На площади Советов в Кемерове начали создавать ледовый городок

Фото: Илья Середюк / Instagram

Бригада художников-скульпторов приступила к возведению новогоднего ледового городка на главной площади Кемерова. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк в своем Instagram.

В этом году планируется создать 17 фигур - это персонажи отечественных мультфильмов, красивые входные группы с арками, а также ледяной лабиринт. Территория условно будет разделена на две части. Одна - с интерактивными композициями, двумя небольшими горками для маленьких детей. Вторая зону задумали сделать интересной и для взрослых: там разместят фигуры сказочных персонажей и большую горку высотой 4,8 метра.

- Над созданием фигур изо льда трудятся несколько опытных мастеров: Алексей Шкляр, Алексей Кулик, Александр Михайлов, Андрей Арланов и Максим Врублевский. Своими работами они уже дарили праздничное настроение кемеровчанам, - написал Илья Середюк.

Открытие городка запланировано на 25 декабря.