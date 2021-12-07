В Кемерове светофор временно перестанет работать на перекрестке. Фото:kemerovo.ru.

В Кемерове 7 декабря на несколько часов отключат светофорный объект в Кировском районе. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так светофоры не будут работать на пересечении улиц Металлистов и Толстикова с 9.00 до 12.00. В мэрии уточнили, что это связано с отключением электроэнергии по причине проведения ремонтных работ.

Отметим, что автомобилистам необходимо руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.