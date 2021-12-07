Жительница Кузбасса отсудила компенсацию в 250 тысяч рублей за укус собаки

В Кузбассе судебные приставы взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу новокузнечанки, которую укусила собака. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

На улице на женщину набросилась соседская собака: сбила ее с ног и вцепилась в руку. Горожанке диагностировали травмы предплечья и руки. Женщину госпитализировали. В общей сложности после инцидента она лечилась в медицинских учреждениях год.

Пострадавшая обратилась в суд, и тот обязал хозяина собаки возместить компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Судебные приставы ознакомили мужчину с материалами дела, однако он не погасил задолженность. Тогда было вынесено постановление о взыскании денег с его счетов, из зарплаты, а также постановление о запрете на регистрацию транспортных средств. В итоге хозяин собаки выплатил компенсацию в полном объеме.