В Кемерове кот остался заблокирован в сгоревшей квартире

Фото: кадр Инцидент Кузбасс

В Кемерове кота оставили одного в квартире после пожара, он закрыт и не может выйти. Об этом сообщила горожанка в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте».

По ее словам, пожар на втором этаже в многоэтажном доме на улице Железнякова произошёл 4 декабря. Квартиранты после ЧП съехали и оставили животное.

- Сегодня 7 декабря, и там закрытый котик кричит, закинули ему покушать! Без полиции и хозяев открыть никто не может, у хозяев телефон отключен, - сообщила кемеровчанка.

В комментариях пользователи посоветовали девушке обратиться в РЭУ и к участковому полиции.