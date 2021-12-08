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Общество8 декабря 2021 2:47

«Когда это кончится?»: жители Рудничного района пожаловались на огромные пробки

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Жители Рудничного района сообщили об огромной утренней пробке на проспекте Шахтеров. Соответствующий пост появился в группе «Инцидент Кузбасс».

- Когда это кончится? Каждое утро на Радуге пробки, едешь по 30-40 минут. Откройте уже дорогу на кардиоцентр! – написал горожанин.

Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

Фото: Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

В комментариях, другие пользователи отмечают, что стоят в пробке уже больше часа. По словам очевидцев, утром наблюдался затор на проспекте Шахтеров и на Кузбасском мосту в сторону левого берега.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднено движение на проспекте Шахтеров от улицы Ракитянского до улицы Терешковой.