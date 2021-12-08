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Общество8 декабря 2021 3:28

Илья Середюк показал звездный потолок в Центральной детской школе искусств

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: Илья Середюк / Instagram

Фото: Илья Середюк / Instagram

В концертном зале Центральной детской школы искусств завершили работы по устройству потолков. Мэр Кемерова Илья Середюк показал в своем Instagram, какой стала обновленная площадка.

На снимках можно увидеть потолок в виде звездного неба. По словам главы города, для получения такого эффекта подрядчики смонтировали 1100 светильников.

Для получения эффекта звездного неба смонтировали 1100 светильников

Для получения эффекта звездного неба смонтировали 1100 светильников

Сейчас специалисты приступили к финишной отделке полов и сборке технологического оборудования. В концертном зале установят современный мультимедийный экран, софиты и прожекторы, специальные светильники, микшерный и пульт управления светом. Также там появятся новые зрительские кресла, раздвижной занавес.

Напомним, что капитальный ремонт концертного зала ведется в рамках нацпроекта «Культура», средства выделены из бюджетов всех уровней.