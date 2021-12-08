Илья Середюк показал звездный потолок в Центральной детской школе искусств

Фото: Илья Середюк / Instagram

В концертном зале Центральной детской школы искусств завершили работы по устройству потолков. Мэр Кемерова Илья Середюк показал в своем Instagram, какой стала обновленная площадка.

На снимках можно увидеть потолок в виде звездного неба. По словам главы города, для получения такого эффекта подрядчики смонтировали 1100 светильников.

Для получения эффекта звездного неба смонтировали 1100 светильников

Сейчас специалисты приступили к финишной отделке полов и сборке технологического оборудования. В концертном зале установят современный мультимедийный экран, софиты и прожекторы, специальные светильники, микшерный и пульт управления светом. Также там появятся новые зрительские кресла, раздвижной занавес.

Напомним, что капитальный ремонт концертного зала ведется в рамках нацпроекта «Культура», средства выделены из бюджетов всех уровней.