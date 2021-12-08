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Общество8 декабря 2021 3:51

Спасатели начали повторное обследования шахты «Листвяжная» в поисках погибшего горняка

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Горноспасатели приступили к повторному обследованию горных выработок шахты «Листвяжная», они ищут одного погибшего шахтера, местонахождение которого пока остается неизвестным. Об этом сообщили в МЧС России.

Параллельно с поисками идут работы по ревизии оборудования участкового водоотлива, восстановлению вентиляционных сооружений, систем аэрогазового контроля в шахте.

- Производится контроль рудничной атмосферы с целью определения динамики ее изменения на аварийном участке путем отбора проб в точках, определенных оперативным планом, - рассказали в ведомстве.

К работам привлечены 4 отделения ВГСЧ МЧС России

Напомним, что за минувшие сутки были подняты на поверхность тела 14 погибших. Всего в аварии погиб 51 человек.