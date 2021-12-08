В Кемерове автомобиль сбил стоявшую на тротуаре женщину. Фото:vk.com/inc_kuzbass.

В Кемерове 7 декабря в 18.15 в районе дома № 25 по проспекту Химиков произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Очевидцы опубликовали кадры в соцсети. Подробности произошедшего сообщили в городском отделе ГИБДД.

Так, 22-летний водитель Toyota Corolla двигался в сторону улицы Марковцева и наехал на 27-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, стояла на тротуаре. После этого автомобиль наехал на металлическое ограждение и дорожный знак. Пострадавшая девушка сейчас находится на стационарном лечении. Отмечено, автомобилист в момент аварии был трезв. В ведомстве уточнили, по предварительным данным, автолюбитель допустил нарушение - несоответствие скорости конкретным дорожным условиям.

Напомним, что в Кемерове утром 7 декабря в районе здания № 59А на проспекте Шахтеров автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе.