Правительство России выделит Кузбассу почти 2 миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения

Правительство России выделит Кузбассу из резервного фонда 1 миллиард 877 миллионов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе на борьбу с COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В документе сказано, что на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи, регионы получат 89 миллиардов рублей. Из них Кузбассу выделено почти 2 миллиарда рублей.

- Дополнительное финансирование повысит запас прочности систем здравоохранения в регионах во время борьбы с коронавирусом и даст возможность не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, - сказано в пояснении к документу.

Напомним, что в октябре Кузбасс получил дополнительно более 1,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом.