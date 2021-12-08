У жителя Новокузнецка арестовали иномарку из-за долга перед 11-летним сыном. Фото: УФССП России по Кемеровской области.

Житель южной столице Кузбасса задолжал крупную сумму по алиментам. Теперь мужчина может лишиться своей иномарки. В УФССП России по Кузбассу сообщили, что новокузнечанин должен был выплачивать денежные средства на содержание 11-летнего сына, но он это выполнял нерегулярно. В результате мужчина накопил долг в размере почти 300 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что должника ознакомили о последствиях невыплат алиментов, но задолженность мужчина не оплатил в установленный срок. Тогда судебные приставы стали взыскивать зарплату должника и его средства в банке. Также ему временно запретили выезд за пределы РФ. Кроме того, выяснилось, что у отца есть автомобиль Pontiac Vibe, транспортное средство арестовали и изъяли.

Теперь у мужчины есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество отправят на реализацию, а деньги пойдут на погашение задолженности по алиментам.