«Вскрыты полы в квартирах, отключена вода»: жители кузбасского города попросили помощи у властей

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Междуреченска попросили губернатора Кузбасса Сергея Цивилева помочь в решении коммунальной проблемы: в их доме по улице Пушкина прорвало канализацию, и проблему не могут решить уже несколько дней. Видеообращение опубликовано в соцсетях.

- Город Междуреченск, улица Пушкина 168. В нашем доме прорвало канализацию, все фекалии в данный момент находят в квартирах нижних этажей. Службы бессильны и разводят руками, вскрыты полы в квартирах, отключена подача горячей и холодной воды, а там находятся маленькие дети... - сообщили жильцы.

В администрации Междуреченска сообщили, что 6 декабря работники «Водоканала» прочистили канализацию, однако это не принесло результата. Так как дом не имеет подвального помещения, специалистам пришлось 7 декабря вскрыть полы в одной из квартир для дальнейшего обследования системы водоотведения.

- На данный момент идут подготовительные работы для замены части инженерных систем. Работы будут продолжены до полного устранения причин засора, ориентировочно, до 13.12.21. О результатах вы будете проинформированы дополнительно 14.12.21. - сообщили в администрации.