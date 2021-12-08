В Кемерове врачи удалили 71-летнему пациенту опухоль весом более 7 килограммов. Фото: instagram/onkologykuzbass/.

В Кемерове врачи онкодиспансера прооперировали 71-летнего пациента с гигантской опухолью весом более 7 килограммов. Пациент рассказал, что год назад заметил, что живот стал увеличиваться, но никакого дискомфорта это не доставляло. Обратился к врачам Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева минувшим летом после того, как увидел кровь в моче.

- Во время обследования специалисты урологического отделения КОКБ обнаружили в забрюшинном пространстве большое новообразование и обратились к коллегам из Кузбасского клинического онкологического диспансера им М. С. Раппопорта, - отметили в Онкологической службе Кузбасса.

Пациенту выполнили комбинированную операцию, во время которой убрали опухоль, которая занимала пространство от диафрагмы до малого таза, и правую почку - орган под воздействием новообразования сдвинулся со своего места далеко влево. Сейчас онкологи ждут результаты иммуногистихимического исследования, которое определит точный вид опухоли. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из отделения домой.