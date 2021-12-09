В мэрии Кемерова прокомментировали жалобы горожан на утренние пробки на Радуге

Жители Кемерова пожаловались мэру города на постоянные утренние пробки на Радуге и попросили быстрее открыть Сосновый бульвар. Сообщение об этом появилось в Instagram Ильи Середюка.

На днях в городе открыли долгожданную дорогу, соединяющую Ленинский район с поселком Металлплощадка. После этого в Instagram главы города посыпались вопросы о том, когда будет открыта не менее долгожданная дорога на Радуге.

- Каждое утро до 9:00-9:30 не выносимые пробки. Когда откроете дорогу, которую строили больше полугода? – спросил один из пользователей в комментариях.

- Подскажите, а когда же откроют проезд по улице Институтской и Цимлянской на Радуге? Обещали открытие в конце ноября, на дворе декабрь! – написал еще один горожанин.

В администрации Кемерова сообщили, что сообщение передано специалистам центра организации дорожного движения.

- Информация передана специалистам центра организации дорожного движения с целью проведения мониторинга и актуализации дорожной ситуации на пр. Шахтеров. Для получения разъяснений о видах выполнения работ на участке ул. Институтской информация направлена в управление городского развития. Для подготовки ответа специалистам необходимо дополнительное время. Результат сообщим до 10.12.2021, - сказано в сообщении.

Напомним, что вчера местные жители сообщили, что простояли в утренних пробках на Радуге больше часа.