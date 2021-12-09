Глава Новокузнецка показал новые электробусы, поступившие в город

Фото: пресс-служба АПК

В Новокузнецк прибыли три первых электробуса - это автобусы, которые ездят не на топливе, а на электричестве. Мэр города Сергей Кузнецов показал на видео новый для города вид транспорта.

По его словам, прибывшие машины - одни из самых современных моделей в этом классе, они полностью отвечают требованиям безопасности и комфорта для пассажиров. Это экологичный транспорт. Кроме того, электробусы почти бесшумны. Снаружи машину украшает фирменный стиль федерального проекта «Чистый воздух» и города - «Кузницы Победы».

- Три электробуса Уфимского трамвайно-троллейбусного завода поступили в парк МТТП, еще семь - прибудут до конца этой недели. Всего до конца декабря 2021 года по нацпроекту «Экология» в город поступит 19 машин (10 из которых - современные электробусы на автономном ходу). Каждая машина способна перевозить 80 пассажиров (30 посадочных мест), - написал Сергей Кузнецов.