В Кузбассе 45-летнего мужчину будут судить за оскорбление полицейского

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кемеровской области перед судом предстанет 45-летний юргинец, который оскорбил полицейского. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина обвиняется сразу по двум статьям: незаконное хранение наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ).

По версии следствия, полицейские на улице задержали юргинца, который на тот момент находился в розыске по подозрению в краже. С собой у мужчины оказались наркотики.

- Мужчину доставили в полицию, где во время досмотра в присутствии понятых он оскорбил полицейского, который изъял у него запрещенный препарат, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что мужчина со следствием сотрудничал, свою вину признал. Сейчас уголовное дело передано в суд.