TikTok уверенно борется за звание популярной соцсети в 2021 году

МегаФон проанализировал интернет-трафик пользователей

МегаФон проанализировал интернет-трафик пользователей, по данным которого самая популярная соцсеть России - Instagram. На втором и третьем местах - «ВКонтакте» и TikTok. За год объем интернет-трафика удвоился: на Instagram пришлось 35,5% трафика, на «ВКонтакте» - 28%, на TikTok - 24%.

В Кузбассе рейтинг такой: первое место у «ВКонтакте» с 29% трафика, на втором месте - Instagram с 28,8% и на третьем - снова TikTok и 28,4%. Несмотря на третье место, у TikTok самый высокий показатель прироста по стране. Специалисты объясняют это популярностью коротких видео. То же доказывает Instagram, в котором запустили раздел с такими видео.

По подсчетам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь расходует в сутки 197 Мб на Instagram , 107 Мб на «ВКонтакте» и 225 Мб на TikTok. Самая активная аудитория у «ВКонтакте» - ежедневно 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok - 35%.

Партнерский материал