В Кузбассе женщина обокрала свою подругу в день рождения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Анжеро-Судженске завершили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 51-летней жительницы. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что женщина обвиняется по статье «Кража».

Так, в октябре 2021 года в полицию обратился 35-летний мужчина, он рассказал, что у него похитили электропилу стоимостью пять тысяч рублей. Полицейские задержали 51-летнюю знакомую горожанина. В ходе расследования выяснилось, что женщина накануне приходила в гости к супружеской паре на день рождения хозяйки. Перед тем как отправится домой, она собой прихватила электропилу, которая стояла на веранде дома. Жительница сдала награбленное в ломбард, а вырученные деньги потратила.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции вернули электропилу семейной паре. В настоящее время уголовное дело направили в суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.