Названы территории Кузбасса, где выявили 355 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 355 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 67. В Новокузнецке - 61. В Прокопьевске - 31. В Белове - 28. В Междуреченске - 22. В Осинниках - 21. В Анжеро-Судженске - 18. В Юрге - 16. В Киселевске - 13. По 12 - в Калтане и Мысках. Девять - в Березовском. Восемь - в Новокузнецком МР. Шесть - в Яшкинском МО. По четыре - в Гурьевском МО и Топкинском МО. По три - в Беловском МО, Кемеровском МО. По два - в Ленинске-Кузнецком, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Юргинском МО, Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Полысаеве, Тайге, Ижморском МО, Промышленновском МО, Тисульском МО, Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 77 669 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 70 409 выздоровели, 1 611 скончались, 13 651 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.