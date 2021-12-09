На одном из перекрестков Кемерова появился «говорящий» светофор

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове установили на одном из перекрестков светофор с голосовым оповещением. В мэрии рассказали, что объект расположен неподалеку от Всероссийского общества слепых.

В горадминистрации отметили, что светофор расположен на пересечении улиц Мичурина и Сарыгина, где часто переходят дорогу незрячие и слабовидящие люди. Светофорный объект, когда загорается зеленый сигнал, сообщает об открытии пешеходного движения. При красном сигнале оповещение облегчает инвалидам по зрению поиск места пешеходного перехода.

В мэрии добавили, что «говорящий» светофор может работать в любых климатических условиях, он простоит в Кемерове один год в качестве эксперимента. После специалисты примут решение о внедрении этой технологии на других перекрестках города.