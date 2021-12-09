В МЧС рассказали о ходе поисковых работ на шахте «Листвяжная»

Фото: МЧС России

Горноспасатели продолжают работы на шахте «Листвяжная» в Беловском районе, где под землей остается тело одного погибшего горняка. Об этом сообщили в МЧС России.

- Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера, - рассказали в ведомстве.

Обследование подтопленных горных выработок спасатели проводят с использованием гидрокостюмов. Параллельно проводится откачка воды, ведется мониторинг газовой обстановки в шахте.

Напомним, что откачка уже помогла найти одного шахтера. После того, как воды стало меньше, спасатели заметили руку погибшего.

Работы на шахте ведутся круглосуточно.