В МЧС рассказали о ходе поисковых работ на шахте «Листвяжная»

Фото: МЧС России
Горноспасатели продолжают работы на шахте «Листвяжная» в Беловском районе, где под землей остается тело одного погибшего горняка. Об этом сообщили в МЧС России.
- Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». Неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера, - рассказали в ведомстве.
Обследование подтопленных горных выработок спасатели проводят с использованием гидрокостюмов. Параллельно проводится откачка воды, ведется мониторинг газовой обстановки в шахте.
Напомним, что откачка уже помогла найти одного шахтера. После того, как воды стало меньше, спасатели заметили руку погибшего.
Работы на шахте ведутся круглосуточно.