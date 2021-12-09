В Кемерове после жалоб горожан изменили режим работы светофора на бульваре Строителей

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове изменили режим работы светофора на перекрестке бульвар Строителей - улица Марковцева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, время по широкой части бульвара Строителей от проспекта Химиков и от улицы Воскресенской сокращено с 20 до 15 секунд и увеличено с 20 до 25 секунд по узкой части бульвара. Это должно уменьшить заторы в час пик. Напомним, что вчера жители города пожаловались, что из-за установки нового светофора стали собираться пробки в месте, где раньше их не было.

- Специалисты ЦОДД продолжают наблюдение за перекрестком. В случае образования периодических транспортных заторов режим работы светофоров будет корректироваться дальше, - сообщили в ведомстве.