В Кузбассе полиция просит помочь в поисках пропавшего мужчины

Фото: ГУ МВД Кемеровской области

В Промышленновском районе полицейские разыскивают пропавшего без вести 49-летнего Петра Валентиновича Миронова. Об этом сообщили в ГУ МВД Кемеровской области.

Мужчина ушел из дома в селе Байрак 26 октября, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 45-50 лет, его рост 170-175 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы. Когда кузбассовца видели последний раз, на нем были: темная куртка, черные галоши, коричневая вязаная шапка.

- Полицейские просят граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после 26.10.2021, сообщить об этом по телефонам: 8-923-525-76-96, 8-961-708-29-17 или «02» (с мобильного телефона – «102»). Анонимность гарантируется, - сказано в сообщении.