Вячеслав Телегин: больше всего нареканий по уборке снега в двух городах Кузбасса

Больше всего нареканий, касающихся уборки снега, и просьб усилить работу поступает в Кемерове и Прокопьевске. Об этом сообщил в своем Instagram Первый заместитель губернатора - председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин.

Он рассказал, что провел итоговое совещание по областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Среди сезонных вопросов главным сейчас является уборка снега.

- Обратил внимание на два муниципалитета. Много обращений с просьбой усилить работу сейчас поступает от жителей Кемерова и Прокопьевска, - написал Вячеслав Телегин.

Он попросил глав этих городов обратить на проблему особое внимание. А также сообщил, что ситуацию взяло на контроль министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.