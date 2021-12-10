Власти Кузбасса опубликовали фото образовательной части культурного кластера

Фото: Минстрой Кузбасса

Минстрой Кузбасса опубликовал в Instagram фотографии образовательной части культурного кластера на улице Ворошилова. Этот объект готовится к открытию.

Фото: Минстрой Кузбасса

На снимках показаны просторные учебные залы и кабинеты, а также красиво оформленные лестницы и коридоры.

Фото: Минстрой Кузбасса

Образовательная часть кластера состоит учебных корпусов хореографической академии с интернатом и учебным театром, средней специальной музыкальной школы и общеобразовательной школы с бассейном на 300 человек – всего пять зданий.

Здесь будут учиться дети, поступившие в филиал Московской государственной академии хореографии и филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского.