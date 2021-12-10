В кузбасском городе загорелся центральный рынок

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / "ВКонтакте"

Крупный пожар произошел утром 10 декабря в Гурьевске. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места ЧП.

- Горит центральный рынок, - написал один из местных жителей.

На выложенных фотографиях видно, как полыхает крыша здания.

В пресс-службе МЧС Кузбасса «Комсомолке» рассказали, что возгорание произошло в одноэтажном кирпичном здании рынка по улице Ленина, 29. До прибытия спасателей с места пожара самостоятельно эвакуировался сторож. Пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано в 7.30. На месте работали 23 человек и 7 единиц техники.

- Предварительная площадь пожара - 950 кв. м, - сообщили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.