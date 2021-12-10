В Кузбассе без вести пропал 67-летний мужчина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропал без вести житель села Городок Тисульского района 67-летний Сергей Липихин. С 15 ноября 2021 года о его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 160 сантиметров, у него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Во что он был одет - неизвестно.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.