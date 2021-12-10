«Стоимость проезда во всех автобусах станет единой»: глава Кемерова рассказал о модернизации транспорта

Архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

После завершения транспортной реформы в Кемерове в городе исчезнут «пазики» и останутся одни автобусы, стоимость проезда в них будет единой. Об этом сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.

В своем Instagram еще раз рассказал о модернизации транспорта. Он напомнил, что муниципальный транспорт был обновлен за последние три года (приобретено 289 новых автобусов). Сейчас основные жалобы от горожан поступает на «пазики»: «они маловместительные, узкие, высокие ступени, снующие по дороге».

По словам мэра, маршрутные такси сегодня выполняют значительную часть транспортной работы. И чтобы модернизация прошла как можно мягче, администрация предложила частниками перейти с «пазиков» на автобусы.

Илья Середюк заявил, что мэрия постаралась уберечь пассажиров от сильных потрясений и сохранила 25 маршрутов. У части из них, правда, изменятся номера (в случае если автобус под таким номером уже есть).

- Стоимость проезда во всех автобусах города станет единой, а льготники смогут ездить в любом автобусе. Для этого предусмотрим субсидию для перевозчиков, - написал Илья Середюк.

Он подчеркнул, что модернизация будет идти поэтапно в 2022 году. Горожан постоянно будут информировать о ближайших изменениях. Для ответов на вопросы также будет усилена работа горячей линии 57-46-57.

- Наша задача сделать весь транспорт города удобным, функциональным, комфортным, - сказал мэр.