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Общество10 декабря 2021 6:06

Власти прокомментировали ситуацию с ужасной трещиной в здании школы в Кузбассе

Жители считают, что трещина представляет опасность
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти прокомментировали ситуацию с ужасной трещиной в здании школы в Кузбассе.

Власти прокомментировали ситуацию с ужасной трещиной в здании школы в Кузбассе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Прокопьевска заметил «ужасную трещину» в здании школы № 16. Прокопчанин рассказал об этом в Instagram губернатора Сергея Цивилева. Горожанин отметил, что на здание учебного учреждения находится в плачевном состоянии.

- Школа № 16 развалиться скоро вообще, - отметил прокопчанин.

На сообщение жителя отреагировала администрация Прокопьевска. В мэрии отметили, что трещина не представляет угрозы и носит лишь косметический характер. Также рассказали, в школе планируется капитальный ремонт, в 2023 году - ремонт спортивного зала, при наличии финансирования - пищеблок в 2024 году.