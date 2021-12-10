Власти прокомментировали ситуацию с ужасной трещиной в здании школы в Кузбассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Прокопьевска заметил «ужасную трещину» в здании школы № 16. Прокопчанин рассказал об этом в Instagram губернатора Сергея Цивилева. Горожанин отметил, что на здание учебного учреждения находится в плачевном состоянии.

- Школа № 16 развалиться скоро вообще, - отметил прокопчанин.

На сообщение жителя отреагировала администрация Прокопьевска. В мэрии отметили, что трещина не представляет угрозы и носит лишь косметический характер. Также рассказали, в школе планируется капитальный ремонт, в 2023 году - ремонт спортивного зала, при наличии финансирования - пищеблок в 2024 году.