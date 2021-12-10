«Может подрабатывать электриком или разнорабочим»: полиция разыскивает в Кузбассе преступника из Абакана

Сотрудники полиции из Абакана разыскивают 34-лентнего наркодилера. Мужчина может находиться в городах Сибири, в том числе в Кузбассе.

Фото: управление на транспорте МВД России в СФО

По данным управления на транспорте МВД России в СФО, разыскивается Евгений Валерьевич Морошкин, уроженец г. Олекминск Республики Саха. Он скрывается от суда по обвинению в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. На вид ему 30-35 лет, его рост 160-162 см, он спортивного телосложения. Может употреблять наркотики.

В полиции сообщил, что у мужчины нет документов, он может представляться чужими именами. Он общителен и легко втирается в доверие.

- Может подрабатывать электриком, разнорабочим на стройках и фермерских хозяйствах на территориях Республик Хакасия, Тыва, в Иркутской и Кемеровской областях и в Красноярском крае, - сказано в сообщении.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в Абаканский линейный отдел МВД России по телефонам: 8-923-392-3147, 8-999-315-5706, 8(3902) 22-72-57.