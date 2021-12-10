Бдительная жительница Кемерова спасла жизнь пожилой соседке

В Кемерове бдительная горожанка спасла жизнь своей пожилой соседке: она услышала шум за стеной и вызвала спасателей. Об инциденте рассказали в администрации Кемерова.

ЧП произошло в одном из домов на проспекте Ленина в Ленинском районе. Женщина услышала крики из соседней квартиры, в которой проживает 75-летняя соседка. На место прибыли специалисты Службы спасения, которые открыли дверь в квартиру при помощи специального инструмента. Внутри они обнаружили пожилую хозяйку на полу с признаками инсульта.

- Ей оказали первую медицинскую помощь и передали бригаде медработников, - сообщили в мэрии.

Всего с начала года кемеровские спасатели выезжали на 3 361 обращение, удалось сохранить жизнь 358 горожанам.