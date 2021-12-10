В Новокузнецке наказали таксиста, который в пьяном виде устроил ДТП и попытался скрыться

В Новокузнецке пьяный таксист устроил ДТП, в котором пострадал его знакомый, а затем попытался скрыться с места преступления. Мужчину осудили, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

37-летний таксист вместе с коллегой выпивали, после чего таксист предложил подвезти приятеля. Однако он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и наехал на железобетонный блок опоры моста. Прибывшие на место инспекторы ДПС увидели опрокинувшийся на бок автомобиль «Фольксваген Поло», в салоне которого бы зажат пассажир, а также пытавшегося убежать водителя. Таксист был задержан. У него имелись явные признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Полицейские выяснили, что в 2019 году водитель уже попадался на пьяной езде и был лишен прав на полтора года.

Между тем, пассажиру «Фольксвагена» были диагностированы открытые и закрытые переломы. Медики квалифицировали причиненный вред его здоровью как тяжкий.

В отношении водителя было возбуждено два уголовных дела. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 240 часам обязательных работ. Кроме того, новокузнечанина лишили права управления транспортными средствами на 2 года.