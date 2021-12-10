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Общество10 декабря 2021 8:50

В Новокузнецке отказавшаяся от ребенка мать оформила детские пособия

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Новокузнецке женщину, незаконно получившую детские пособия, обязали вернуть деньги. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области.

Родители девочки разошлись несколько лет назад, по решению суда ребенок живет с отцом. Мать никак не участвует в жизни дочери: не занимается воспитанием, не общается, не помогает материально. При этом женщина обратилась в Пенсионный фонд с заявлениями о предоставлении ей выплат на детей и получила 25 тысяч рублей. Деньги горожанка потратила на себя.

Прокурор Центрального района Новокузнецка обратился в интересах ребенка в суд, чтобы взыскать с женщины средства, которые ей по закону не полагаются. Суд удовлетворил требования прокурора.