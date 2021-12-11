Житель Кузбасса получил срок за баню

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он организовал заготовку елей на территории Яйского муниципального округа, не получив предварительного разрешения.

35-летний житель села Новониколаевка решил построить себе баню. На вырубку лесных насаждений привлек родного брата. За незаконным занятием родственников на одной из делянок в двух километрах от села и застали участковый уполномоченный полиции и лесник. Уликами стали спиленные и поделенные на сортименты деревья породы ель, а также бензопила и грузовой автомобиль, куда частично уже был погружен лес.

Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 170 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

По решению Яйского районного суда инициатору по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» назначено три года условного лишения свободы с испытательным сроком два года.