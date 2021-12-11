В Кузбассе из-за метана приостановлены работы в шахте

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Суд поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора о приостановке горных работ в АО «Шахта «Антоновская».

В ведомство 5 декабря поступила информации от гражданина о превышении допустимой концентрации газа метана в горных выработках предприятия. На основании ее в ходе проверочных мероприятий было выявлено значительное превышение предельно допустимых концентраций газа метана в горных выработках, что представляло непосредственную угрозу жизни и здоровью горняков. Поэтому Сибирским управлением Ростехнадзора был составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области поддержал требование и приостановил ведение горных работ в выработках сроком на 90 суток.

Напомним, то в Кузбассе продолжают ликвидировать последствия аварии на шахте «Листвяжная», где при взрыве 25 ноября нынешнего года погиб 51 человек. Тело одного погибшего горняка до сих пор не найдено.