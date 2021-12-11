Три горняка получили травмы на руднике в Кузбассе

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Они оперативно получили медицинскую помощь и уже выписаны из больницы.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за подземного толчка.

При локальном обрушении кровли на Таштагольском железном руднике растяжение связок и легкие травмы зафиксированы у трех человек, работавших в этот момент на участке горных выработок. Их госпитализировали. Остальные рабочие были эвакуированы, они не пострадали.

В социальных сетях комментаторы пишут, что инцидент мог быть связан с землетрясением магнитудой 2,9, случившимся в регионе.

Таштагольское месторождение является крупнейшим в Сибири по запасам железной руды и одним из самых богатых по содержанию железа среди месторождений, отрабатываемых подземным способом в Сибири. Запасы месторождения составляют более 700 миллионов тонн сырой руды, основная часть которой залегает на большой глубине.