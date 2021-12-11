В Кузбассе ищут последнего погибшего в шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба АПК

Местонахождение тела горняка остается неизвестным.

Последние новости по ситуации на предприятии сегодня сообщил сообщил Telegram-канал «Цивелев.Live». По его информации, горноспасатели продолжают обследовать горные выработки, а параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Все работы ведутся в круглосуточном режиме.

В частности, был восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около пяти километров.

Также круглосуточно проводится постоянный мониторинг газовой обстановки на шахте.

По состоянию на субботу, 11 декабря, в стационарах Кузбасса продолжают находиться два человека из числа пострадавших в аварии: спасатель в состоянии средней степени тяжести и горняк в состоянии легкой степени тяжести. Еще 81 человек продолжают находиться на амбулаторном лечении.