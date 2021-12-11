Кузбасская молодежь отличилась в конкурсе «Большая перемена»

Фото: пресс-служба АПК

В число лучших вошли семь школьников 5-7 классов, восемь из 9-11 классов и пять студентов техникумов и колледжей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проводится по инициативе президента России В.В.Путина с 2020 года. В финале школьники и студенты решали командные кейсы по направлениям «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». Победители получили премии от двухсот тысяч до миллиона рублей, которые они смогут использовать на образование и саморазвитие.

Отметим, что от Кузбасса на конкурс в этом году было подано более 61 тысячи заявок, что больше всех в Сибирском федеральном округе.

С лауреатами конкурса от региона встретился губернатор Сергей Цивилев, отметивший, что именно за такой активной и талантливой молодежью - будущее Кузбасса.