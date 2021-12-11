В Москве задержаны трое кузбассоввцев, избившие мужчину в подземном переходе столицы

Фото: архив КП

Трое кузбассовцев стали участниками конфликта, случившегося в подземном переходе около станции метро «Комсомольская».

Инцидент произошел 5 декабря. Видео, на котором несколько человек бьют мужчину ногами по голове, было распространено в социальных сетях и получило широкий общественный резонанс. По словам очевидцев, военнослужащий заступился за молодую пару, к которой приставали хулиганы, и был избит.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, в ходе проведения проверки по выложенному в сети видео были установлены и задержаны устроившие драку три человека – это жители Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Идентифицировать и задержать хулиганов помогли камеры видеонаблюдения.

- Прокуратура изъяла уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства в подземном переходе московского метро, из производства органов внутренних дел и передала для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного управления СК России, - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

К слову, по горячим следам в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что устроившие драку были мигрантами. Но все задержанные оказались гражданам России.