В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил 25-летнюю девушку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке будут судить водителя автобуса за совершение ДТП, в котором погибла 25-летняя девушка. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Житель обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ведомстве рассказали, что в октябре 2021 года мужчина управлял автобусом НефАЗ и не заметил 25-летнюю девушку на улице Обнорского. Новокузнечанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель автобуса насмерть сбил жительницу.

Добавили, что уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.