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Происшествия12 декабря 2021 3:25

В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил 25-летнюю девушку

Мужчина предстанет перед судом
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил 25-летнюю девушку.

В Новокузнецке водитель автобуса насмерть сбил 25-летнюю девушку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке будут судить водителя автобуса за совершение ДТП, в котором погибла 25-летняя девушка. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Житель обвиняется по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В ведомстве рассказали, что в октябре 2021 года мужчина управлял автобусом НефАЗ и не заметил 25-летнюю девушку на улице Обнорского. Новокузнечанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель автобуса насмерть сбил жительницу.

Добавили, что уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.