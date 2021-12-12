Названы территории Кузбасса, где выявили 355 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 355 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 69. В Новокузнецке - 53. В Междуреченске - 40. В Юрге - 31. В Промышленновском МО - 22. В Ленинске-Кузнецком - 19. В Анжеро-Судженске - 16. В Белове - 15. В Мысках - 12. По десять - в Калтане, Топкинском МО. По восемь - в Киселевске и Полысаеве. Шесть - в Яшкинском МО. По пять - в Осинниках и Тайге. По четыре - в Гурьевском МО, Яйском МО. По три - в Ленинск-Кузнецком МО, Новокузнецком МР, Юргинском МО. По два - в Березовском, Прокопьевске, Мариинском МО. По одному - в Кемеровском МО, Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 78 739 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 71 161 выздоровели, 1 622 скончались, 13 267 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.