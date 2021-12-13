СК рассматривает несколько версий причин крушения вертолета Robinson R 66 в Хакасии

Фото с места трагедии

Следствие рассматривает три версии катастрофы частного вертолета Robinson R 66 в Республике Хакасия: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и технические неисправности воздушного судна. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета из Новокузнецка, продолжается. Следственная группа осмотрела место падения воздушного судна, взяла образцы топлива, изъяла регистрационное устройство и документы на вертолет, личные вещи и документы командира. Также были получены документы на топливо и его образцы с места заправки вертолета. По ним будет проведена химическая экспертиза. В качестве свидетелей были допрошены инженеры, проводившие предполетный осмотр.

Напомним, 10 декабря около 12:00 вертолет Robinson R 66 вылетел из Новокузнецка в Республику Алтай. Через час воздушное судно не вышло на связь, а затем на территории Хакасии сработал аварийный радиомаяк. Упавший вертолет был обнаружен в районе озера Каракуль. В аварии погиб командир воздушного судна.