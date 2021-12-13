Пожар в поселке под Кемеровом тушили 35 человек

Фото: Инцидент Кемерово

Вечером в воскресенье в поселке Металлплощадка произошел пожар частном доме. Очевидцы выложили в соцсети фото с места ЧП.

- Горит дом на улице Южной, - написали местные жители.

На кадрах видно, как полыхает постройка. На место прибыли пожарные.

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорании в частном доме поступил в 19:41. На место незамедлительно отправились пожарные подразделения. Огонь удалось потушить в 21:10. К работе были привлечены 35 человек и 10 единиц техники.

Сейчас устанавливаются причины случившегося.